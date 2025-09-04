Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Фото: https://t.me/synegubov

Мешканцям Лозової і Близнюківської громади, які залишилися без світла внаслідок нічного ворожого обстрілу частково поновили подачу електроенергії, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У місті Лозова світло вже повернули для перших тисячі абонентів. У Близнюківській громаді підключили близько половини абонентів. Наразі без світла залишаються села Кленове, Новоуплатне та Новоолександрівка і частково – Самійлівка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок нічного ворожого обстрілу було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, через що без світла залишилися близько 40 тисяч абонентів у м. Лозова та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади.