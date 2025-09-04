Інтерфакс-Україна
Події
19:45 04.09.2025

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

2 хв читати
Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Лідери парламентських фракцій вимагають від правоохоронних органів розібратися, чому анонімні телеграмканали оприлюднюють деталі розслідування вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ми запитали поліцію і СБУ, як так трапилося, що перші зливи про злочин і хід розслідування вийшли на анонімних ТГ і так оперативно, що і родина, і друзі, і традиційні медіа, і суспільство всі ці факти і домисли - читали саме там. Тож вимагаємо розібратися, звідки безкінечно ідуть ці зливи. Чому анонімні ТГ обізнані з деталями слідства і регулярно зливають ці подробиці", - написала Геращенко у Фейсбуці  після зустрічі керівництва Верховної Ради та лідерів фракцій з представниками правоохоронних органів у четвер.

За словами Геращенко, всі силовики підтвердили версію російського сліду злочину і те, що кілер був завербований ворогом через Телеграм, де  регулярно спілкувався з кураторами  і отримував завдання.

"Правоохоронці заявили, що Андрій не звертався з проханнями про охорону. Але ми не отримали відповіді, чому, знаючи, що він в зоні ризику і визначений Москвою як ворог, він не отримав охорону превентивно", - зазначила народна депутатка.

Геращенко підкреслила, що для колег Парубія, для його родини та світу важно  знати  не лише імʼя кілера, але й замовників. 

За словами Геращенко, у зустрічі на вимогу "Європейської солідарності" взяли  участь генпрокурор Руслан Кравченко, керівництво СБУ, Національної поліції, Управління державної охорони.

 

Теги: #рада #зустріч #силові_структури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 04.09.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

13:10 04.09.2025
Онлайн-трансляції засідань Ради можуть початися з наступного пленарного тижня - голова комітету

Онлайн-трансляції засідань Ради можуть початися з наступного пленарного тижня - голова комітету

11:56 04.09.2025
Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

01:35 04.09.2025
Перед самітом "Коаліції охочих" спецпосланець США Віткофф прибув до Парижа - ЗМІ

Перед самітом "Коаліції охочих" спецпосланець США Віткофф прибув до Парижа - ЗМІ

22:56 03.09.2025
Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС

Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС

18:26 03.09.2025
Сибіга про місце зустрічі лідерів України та РФ: Путін висуваєє завідомо неприйнятні пропозиції

Сибіга про місце зустрічі лідерів України та РФ: Путін висуваєє завідомо неприйнятні пропозиції

17:29 03.09.2025
Наглядова Рада "Галичфарм" заявляє, що спроба припинити співпрацю з "Артеріум" суперечить рішенню Вищого керівного органу товариства та інтересам компанії

Наглядова Рада "Галичфарм" заявляє, що спроба припинити співпрацю з "Артеріум" суперечить рішенню Вищого керівного органу товариства та інтересам компанії

17:13 03.09.2025
Міністри оборони України та Британії скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готують важливі рішення

Міністри оборони України та Британії скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готують важливі рішення

14:17 03.09.2025
Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

11:44 03.09.2025
Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

Лубінець про удар по гуманітарній місії: Світ має реагувати на порушення Росією норм міжнародного права

"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА