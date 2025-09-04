Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Лідери парламентських фракцій вимагають від правоохоронних органів розібратися, чому анонімні телеграмканали оприлюднюють деталі розслідування вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ми запитали поліцію і СБУ, як так трапилося, що перші зливи про злочин і хід розслідування вийшли на анонімних ТГ і так оперативно, що і родина, і друзі, і традиційні медіа, і суспільство всі ці факти і домисли - читали саме там. Тож вимагаємо розібратися, звідки безкінечно ідуть ці зливи. Чому анонімні ТГ обізнані з деталями слідства і регулярно зливають ці подробиці", - написала Геращенко у Фейсбуці після зустрічі керівництва Верховної Ради та лідерів фракцій з представниками правоохоронних органів у четвер.

За словами Геращенко, всі силовики підтвердили версію російського сліду злочину і те, що кілер був завербований ворогом через Телеграм, де регулярно спілкувався з кураторами і отримував завдання.

"Правоохоронці заявили, що Андрій не звертався з проханнями про охорону. Але ми не отримали відповіді, чому, знаючи, що він в зоні ризику і визначений Москвою як ворог, він не отримав охорону превентивно", - зазначила народна депутатка.

Геращенко підкреслила, що для колег Парубія, для його родини та світу важно знати не лише імʼя кілера, але й замовників.

За словами Геращенко, у зустрічі на вимогу "Європейської солідарності" взяли участь генпрокурор Руслан Кравченко, керівництво СБУ, Національної поліції, Управління державної охорони.