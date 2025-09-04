Ляєн окреслила основні завдання засідання Коаліції охочих у Парижі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю Коаліції охочих окреслила основні завдання, серед яких знову згадала перетворення України на "сталевого дикобраза".

"У Парижі на важливій зустрічі Коаліції охочих щодо гарантій безпеки. Ми працюємо над трьома основними завданнями. Перетворення України на сталевого дикобраза. Створення багатонаціональних сил для України за підтримки США. Зміцнення оборонної позиції Європи. Давайте рухатися вперед", - написала вона в соцмережі Х.

28 серпня Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом нічну атаку РФ по Києву, внаслідок якої постраждала будівля представництва ЄС, та наголосила, що "Путін повинен сісти за стіл переговорів", і на необхідності для України гарантій безпеки, які перетворять країну на "сталевого дикобраза".