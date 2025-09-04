В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

Фото: https://www.facebook.com/

Російські війська атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні та було пошкоджено вантажний автомобіль, повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook.

"Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання", – зазначили у відомстві.

За попередніми даними, у результаті удару ніхто не постраждав.