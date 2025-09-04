Інтерфакс-Україна
Події
07:19 04.09.2025

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

1 хв читати
В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає
Фото: https://www.facebook.com/

Російські війська атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні та було пошкоджено вантажний автомобіль, повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook.

"Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання", – зазначили у відомстві.

За попередніми даними, у результаті удару ніхто не постраждав.

 

Теги: #бпла_рф #одеса #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 03.09.2025
В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

10:36 03.09.2025
Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

10:31 03.09.2025
На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

08:52 03.09.2025
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

19:09 02.09.2025
Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

08:39 02.09.2025
ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

22:43 31.08.2025
Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

10:01 30.08.2025
Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

09:05 29.08.2025
Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

12:39 27.08.2025
У Чернігові через атаку "шахедів" травмовано двох жінок, виникла пожежа на підприємстві

У Чернігові через атаку "шахедів" травмовано двох жінок, виникла пожежа на підприємстві

ВАЖЛИВЕ

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

ОСТАННЄ

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 92 од. спецтехніки

Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України

4 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Суд США визнав незаконним скорочення фінансування Гарварду адміністрацією Трампа - ЗМІ

Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА