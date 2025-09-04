Інтерфакс-Україна
07:07 04.09.2025

4 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1289 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1289 RUSSIAN AGRESSION

4 вересня відзначають День митного брокера, Всесвітній день тхеквондо, Всесвітній день сексуального здоров'я.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця.

День митного брокера

Це свято було встановлено 1992 року, коли Державний митний комітет України затвердив перший нормативно-правовий документ, що регламентує діяльність митних брокерів. Митні брокери відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, допомагаючи підприємствам з митним оформленням товарів у разі їх перевезення через кордон. Вони забезпечують повний супровід процесу митного оформлення, що значно спрощує роботу компаній.

Всесвітній день тхеквондо

Заснований 2006 року на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї Всесвітньої федерації тхеквондо у В’єтнамі. Дата була обрана на честь включення тхеквондо до переліку олімпійських видів спорту 1994 року. Тхеквондо, що в перекладі означає "шлях ноги та кулака", є корейським бойовим мистецтвом, яке поєднує техніки ударів руками і ногами. Це не лише фізична активність, але й філософія, яка сприяє саморозвитку та дисципліні.

Всесвітній день сексуального здоров'я

Започаткований 2010 року за ініціативи Всесвітньої асоціації сексуального здоров’я  з метою підвищення обізнаності про важливість сексуального здоров’я. Сексуальне здоров’я включає фізичний, емоційний, інтелектуальний та соціальний добробут, пов’язаний із сексуальністю. Це не лише відсутність хвороб, але й позитивне ставлення до сексуальності та сексуальних відносин, можливість безпечно вести сексуальне життя, яке приносить задоволення, без примусу, насильства та дискримінації.

Цього дня народилися:

1908 рік — Американський кінорежисер українського походження, входить до списку десяти найкращих кінорежисерів за всю історію американського кіно, Едвард Дмитрик;

1990 рік — Українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості Ольга Харлан.

Ще в цей день:

1920 - Головний отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує "Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають", де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;

1928 - Затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;

1938 - Створюють Українську Національну Оборону ("Карпатська Січ"), яку очолює Степан Росоха;

1965 - У київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 - Над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;

1996 - Колумбійські партизани атакують державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні;

2018 - Офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії

Вавила був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років. Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

Після смерті Вавили християни збудували церкву, де зберігали його святі мощі до 351 року. Пізніше їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, де під час перенесення грім знищив поганську святиню Аполлона.

Іменини: Василь, Григорій, Іван, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір, Олена.

