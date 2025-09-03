Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив надію, що після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, 4 вересня, з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки, які будуть надані Україні після закінчення війни.

"Завтра відбудеться важлива зустріч. Тому я сподіваюся, що завтра або післязавтра ми отримаємо чітке уявлення про те, що ми можемо досягти спільно", - сказав Рютте у середу на спільній пресконференції в Брюсселі з президентом Естонії Аларом Карісом.

За його словами, це дозволить ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб з'ясувати, яку участь США будуть брати у гарантіях безпеки й який це буде мати вигляд.

Генсек НАТО зазначив, що якщо почнуться двосторонні або тристоронні зустрічі з росіянами, зокрема, на рівні лідерів, буде вкрай важливо заздалегідь мати ясність з питання гарантій безпеки для України. Оскільки для українців є один головний пріоритет: якщо війна закінчиться, "вони хочуть, щоб така ситуація ніколи більше не повторилася, щоб росіяни не намагалися захопити жодного квадратного кілометра України".