Інтерфакс-Україна
Події
11:49 03.09.2025

Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

1 хв читати
Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив надію, що після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, 4 вересня, з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки, які будуть надані Україні після закінчення війни.

"Завтра відбудеться важлива зустріч. Тому я сподіваюся, що завтра або післязавтра ми отримаємо чітке уявлення про те, що ми можемо досягти спільно", - сказав Рютте у середу на спільній пресконференції в Брюсселі з президентом Естонії Аларом Карісом.

За його словами, це дозволить ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб з'ясувати, яку участь США будуть брати у гарантіях безпеки й який це буде мати вигляд.

Генсек НАТО зазначив, що якщо почнуться двосторонні або тристоронні зустрічі з росіянами, зокрема, на рівні лідерів, буде вкрай важливо заздалегідь мати ясність з питання гарантій безпеки для України. Оскільки для українців є один головний пріоритет: якщо війна закінчиться, "вони хочуть, щоб така ситуація ніколи більше не повторилася, щоб росіяни не намагалися захопити жодного квадратного кілометра України".

Теги: #рютте #коаліція_охочих #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 03.09.2025
Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

10:54 03.09.2025
Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

20:25 02.09.2025
Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

14:41 02.09.2025
Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

14:17 02.09.2025
Загроза з боку Росії зростає з кожним днем – Рютте

Загроза з боку Росії зростає з кожним днем – Рютте

14:01 02.09.2025
Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

15:54 01.09.2025
Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

10:54 01.09.2025
Європа обмірковує повітряну зону безпеки над Україною для відновлення авіасполучення - ЗМІ

Європа обмірковує повітряну зону безпеки над Україною для відновлення авіасполучення - ЗМІ

15:14 29.08.2025
Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

15:07 29.08.2025
Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Данії

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ОСТАННЄ

В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

Зеленський прибув до Данії

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

У Козачій Лопані внаслідок атаки ворожого дрона загинув мирний мешканець

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА