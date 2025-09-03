Інтерфакс-Україна
Події
11:37 03.09.2025

У Козачій Лопані внаслідок атаки ворожого дрона загинув мирний мешканець

1 хв читати

У середу, близько 8:30, російські терористи поцілили fpv-дроном по цивільному мешканцю, який пересувався на велосипеді у Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"У результаті влучання 50-річний чоловік отримав несумісні з життям травми", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 7:00 ворожий fpv-дрон атакував цивільну автівку, яка рухалася автодорогою між Цупівкою та Новою Козачою. Унаслідок удару в машині відірвало колесо та капот. Водій не постраждав.

Теги: #харківська_область

