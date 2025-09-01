Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Затриманому 52-річному чоловіку повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією відомства, керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі.

"За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата", - зазначають в прокуратурі.

Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

"Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування", - уточнюють у відомстві.

Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

За інформацією прокуратури, готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.