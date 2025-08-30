Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ) задіяло всі доступні сили та засоби через чергову атаку Російської Федерації на об’єкти на території України, зазначено на сторінці Оперативного командування в соцмережі Х.

"Піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено у найвищий рівень готовності. Прийняті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами", - зазначили в Оперативному командуванні RSZ.

Підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування. Оперативне командування RSZ контролює поточну ситуацію.

Джерело: https://x.com/dowopersz/status/1961608216044847134?s=46