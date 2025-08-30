Інтерфакс-Україна
00:54 30.08.2025

Свириденко: делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні

Сьогодні в Нью-Йорку відбулася зустріч української делегації з представниками американського бізнесу, під час якої інвестори висловили солідарність з Україною після трагічних подій у Києві, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

"Інвестори бачать позитивні зміни в регуляторному середовищі України. Водночас ми почули заклик активніше комунікувати про інвестиційні можливості України", — зазначила премʼєр.

У фокусі обговорення були ключові напрями для партнерства: оборона, енергетика, надрокористування та інфраструктура. На зустріч прийшло більше компаній, ніж очікували українські представники, серед яких Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan та інші.

Свириденко також підкреслила важливість прикладів успішного приватного сектору, зокрема лістингу "Київстару" на Nasdaq, що демонструє потенціал України для міжнародних інвестицій.

Окремо обговорювався спільний трек з США: "Наступного тижня плануємо перше установче засідання ради Американсько-українського фонду. Також очікуємо візит делегації DFC у вересні до України. Це стане важливим кроком

для роботи фонду".

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/350

Теги: #свириденко #фонд #сша

