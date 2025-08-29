У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували поширену в медіа інформацію про факти масового переведення фахівців з підрозділів ППО до піхоти.

"Для якісного доукомплектування військових частин, що потребують відновлення боєздатності, військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей", - повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що це не стосується фахових спеціалістів протиповітряної оборони, які забезпечують захист українського неба.

"Натомість усі вузькопрофільні фахівці протиповітряної оборони, а саме ті, які проходять службу на посадах високотехнологічних спеціальностей, спеціалістів автоматизованих систем управління, обчислювальної техніки, фахівців БпЛА, дронів-перехоплювачів та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки, отриманих від країн партнерів, залишаються на своїх посадах та продовжують виконувати завдання за призначенням", - пояснив Ковальов.

Він також зазначив, що для посилення протиповітряної оборони одночасно триває формування нових підрозділів, до яких залучаються військовослужбовці, які пройшли відповідну перепідготовку та отримали необхідні навички для роботи з сучасними системами ППО.

"Тобто навпаки, часто спостерігається процес переведення з так званих піхотних посад "стрільців" на посади "пілотів БПЛА/дронів перехоплювачів". Це дозволить ефективніше захищати небо України та прикривати українські міста", - наголосив речник Генштабу.

Раніше волонтер Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у Фейсбук про "нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту. В тому числі і операторів дронів-перехоплювачів".