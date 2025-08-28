Інтерфакс-Україна
Події
21:36 28.08.2025

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив напружену ситуацію на фронті з норвезьким колегою генералом Ейріком Крістофферсеном.

"Розповів про поточну ситуацію на фронті. Найбільш напруженою обстановка залишається на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Повідомив, що противник не припиняє ведення активних бойових дій", - написав Сирський в Facebook.

Головком наголосив на важливості посилення захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури, а також на ключових потребах ЗС України, зокрема в системах ППО, радарах, артилерійських системах.

"Переконаний, що консолідована позиція демократій світу є ключем до встановлення тривалого і справедливого миру в Європі. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити ворога та відстояти справедливість", - підкреслив він.

Крім того, Сирський подякував норвезькому колезі та королю Норвегії Гаральду V, уряду та норвезькому народові за потужну підтримку та військову допомогу Україні.

 

