МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

Фото: Unsplash

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла РФ після пошкодження будівлі Британської Ради (British Council) в Києві.

Як повідомляє Sky News, російського посла у Великій Британії буде викликано до МЗС.

Це сталося після того, як прем'єр-міністр Великій Британії Кір Стармер засудив російський удар у ніч на четвер по Києву, внаслідок чого будівля Британської Ради зазнала значних пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ, внаслідок якої серйозно пошкоджено представництво Євросоюзу, повідомила про виклик посла РФ в Брюсселі.