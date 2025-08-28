Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу, поранено охоронця

(змінено заголовок, додано текст після 2-го абзацу)

Офіс Британської Ради (British Council) у Києві пошкоджений в результаті російського обстрілу у ніч на четвер та буде зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення.

"Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою", - йдеться в повідомленні Британської Ради в мережі Facebook.

Пізніше у British Council повідомили, що під час нічної атаки поранень зазнав один з охоронців офісу.

"На жаль, один із наших охоронців отримав поранення і зараз перебуває в лікарні", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.