Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідав будівлю Британської Ради в Києві, пошкоджену в результаті російського удару, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми не поставимо під загрозу мир, забувши про війну. Війну, яку Путін продовжує вести. Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив шкоду, завдану Британській Раді російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за весь час війни", - вказується у повідомленні в соцмережі Х.