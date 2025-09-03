Інтерфакс-Україна
Події
12:37 03.09.2025

Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

1 хв читати

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідав будівлю Британської Ради в Києві, пошкоджену в результаті російського удару, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми не поставимо під загрозу мир, забувши про війну. Війну, яку Путін продовжує вести. Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив шкоду, завдану Британській Раді російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за весь час війни", - вказується у повідомленні в соцмережі Х.

Теги: #british_council #гілі

