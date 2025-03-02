Рустем Умєров зустрівся в Лондоні з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12022

Міністр оборони України Рустем Умєров, який перебуває в Лондоні у складі президентської делегації, провів зустріч з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі, про що обидва повідомили у соцмережах.

За повідомленням Умєрова Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ.

"Оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів росії. Обговорили роль Великої Британії у форматі «Рамштайн» та її готовність координувати постачання зброї для України", - цитує Умєрова телеграм-канал Міноборони.

" Радий вітати мого друга Рустема Умєрова у Лондоні на саміті…і ще раз запевнити його у нашій непохитній підтримці. Разом ми всі сповнені рішучості знайти шлях до забезпечення справедливого і тривалого миру в Європі та найкращого результату для України", - написав Гілі на платформі X.