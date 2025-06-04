Інтерфакс-Україна
Події
17:12 04.06.2025

Міністр оборони Великої Британії на "Рамштайні": масований темп обстрілів РФ по Україні може тривати протягом 2025р, ми повинні активізуватися

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Міністр оборони Великої Британії на "Рамштайні": масований темп обстрілів РФ по Україні може тривати протягом 2025р, ми повинні активізуватися

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який очолює разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом 28-е засідання Контактної групи с питань оборони України, наголосив на налаштованості РФ продовжувати війну проти українців, закликавши Кремль до припинення вогню.

"Ми зустрічаємося на тлі найгірших атак російських безпілотників на Україну з початку повномасштабного вторгнення Путіна. Міста постраждали, будинки зруйновані, мирні жителі вбиті, і Росія зараз регулярно запускає понад 300 безпілотників на день по Україні. Це значне зрушення, і цей темп обстрілу може тривати протягом 2025 року. І через три з половиною роки цієї війни президент Путін продовжує доводити, що він не за мир", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Україна продовжує завдавати значної шкоди російським військовим, але українці хочуть, щоб війна закінчилася.

"Україна, США, всі ми тут закликаємо до припинення вогню, закликаємо до миру та працюємо над його досягненням", - наголосив він.

Гілі підкреслив, що доки Путін не доведе, що він серйозно налаштований на мир, роль і відповідальність Контактної групи з питань оборони України триває ,і це "наша спільна відповідальність".

"Тож ми повинні активізуватися, ми не повинні відступати. Зі свого боку, Велика Британія цього року збільшить постачання безпілотників Україні вдесятеро. 10 000 минулого року, ми прагнемо 100 000 цього року. Щодо боєприпасів, минулого року ми підтримали чеську ініціативу, ми продовжуємо робити це цього року", - сказав він.

Гілі підтвердив, що з січня Британія також доставила понад 140 000 артилерійських снарядів. Що стосується навчання, Лондон інвестує чверть мільярда фунтів стерлінгів у навчання українських військ протягом цього року.

"Оскільки жорстокість Путіна продовжується, наша рішучість також повинна зростати. Ми повинні забезпечити, щоб українські сили мали те, що їм потрібно, коли їм це потрібно, щоб продовжувати свою боротьбу. Але це не лише битва України. Це битва за безпеку Європи, за нашу безпеку сьогодні, завтра та для наших майбутніх поколінь", - заявив Гілі.

Теги: #війна #рамштайн #гілі

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