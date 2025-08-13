Інтерфакс-Україна
Події
15:42 13.08.2025

Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі своїм британським колегою Джоном Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції. Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Крім того, сторони обговорили розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК.

"Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - зазначив Шмигаль.

Він подякував британським партнерам за високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи.

