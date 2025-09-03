Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністри оборони України та Великої Британії Денис Шмигаль та Джон Гілі за участі військових керівників Сил оборони скоординували подальші кроки в посиленні обороноздатності обох держав, зокрема на тлі нарощування Росією своїх військових спроможностей.

"Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та очільник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та планів Росії. Детально розглянули стратегію ворога з нарощування військових спроможностей – виклик, на який Україна разом із союзниками має виробити відповідь", - написав Шмигаль за підсумками зустрічі з Гілі у телеграм у середу.

"Окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "Коаліції охочих". Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей", - додав Шмигаль.

За його словами, також у "продовження домовленостей президента України та прем’єр-міністра Великої Британії скоординували наші наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав. Готуємо важливі рішення в цьому напрямку".

Міністр подякував Гілі за особисте лідерство у підтримці України. "За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності нагородив британського колегу відзнакою Міністерства оборони України "Хрест пошани"", - додав Шмигаль.