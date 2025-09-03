Інтерфакс-Україна
Події
18:02 03.09.2025

Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

Міністри оборони України та Великої Британії Денис Шмигаль та Джон Гілі за участі військових керівників Сил оборони скоординували подальші кроки в посиленні обороноздатності обох держав, зокрема на тлі нарощування Росією своїх військових спроможностей.

"Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та очільник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та планів Росії. Детально розглянули стратегію ворога з нарощування військових спроможностей – виклик, на який Україна разом із союзниками має виробити відповідь", - написав Шмигаль за підсумками зустрічі з Гілі у телеграм у середу.

"Окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "Коаліції охочих". Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей", - додав Шмигаль.

За його словами, також у "продовження домовленостей президента України та прем’єр-міністра Великої Британії скоординували наші наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав. Готуємо важливі рішення в цьому напрямку".

Міністр подякував Гілі за особисте лідерство у підтримці України. "За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності нагородив британського колегу відзнакою Міністерства оборони України "Хрест пошани"", - додав Шмигаль.

