Інтерфакс-Україна
Події
11:02 28.08.2025

Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу

Офіс Британської Ради (British Council) у Києві пошкоджений в результаті російського обстрілу у ніч на четвер та буде зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення.

"Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою", - йдеться в повідомленні Британської Ради в мережі Facebook.

Теги: #пошкодження #british_council #обстріл

UKR.NET- новини з усієї України

