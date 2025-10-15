Інтерфакс-Україна
Події
09:22 15.10.2025

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляє, що Лондон доставить Україні в цьому році понад 100 тис дронів.

Прибувши у середу в Брюсселі в штаб-квартиру НАТО на зустріч міністрів оборони, Гілі сказав: "Ми нарощуємо виробництво безпілотників для України, постачаючи понад 100 тис безпілотників цього року, та спільно з Україною будуємо нові, вдосконалені безпілотники-перехоплювачі. Путін прагне випробувати, розділити, відволікти. Країни НАТО активізуються, щоб стримувати, щоб об'єднатися, сильніші разом, ніж будь-коли".

Міністр наголосив, що Велика Британія "посилить відповідь на агресію Росії". "Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприйнятними. Навмисні вони чи ні, Путін спостерігає за тим, що ми робимо. І Путін не повинен сумніватися. Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. І ми повинні протистояти його ескалації нашою силою. І тому сьогодні ми разом активізуємося", - запевнив Гілі.

Він також анонсував, що Велика Британія продовжить свої зобов'язання щодо місії НАТО "Східний вартовий", що означає, що "британські літаки продовжуватимуть літати над Польщею до кінця року".

Теги: #передача #велика_британія #дрони #допомога_україні #гілі

