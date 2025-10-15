Інтерфакс-Україна
Події
17:17 15.10.2025

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

2 хв читати
Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі констатує, що з часу, коли Велика Британія та Німеччина змінили США в якості лідера Координаційної групи з оборони України (UDCG) – за вісім місяців роботи було забезпечено зобов’язань на суму понад 50 млрд фунтів стерлінгів для військової допомоги Україні.

Відповідну інформацію він надав у середу в Брюсселі учасникам засідання з 50 країн, відкриваючи зібрання. "За вісім місяців, відколи ми з Борисом (Пісторіусом – міністром оборони Німеччини – ІФ-У) спільно очолювали цю UDCG, ця група успішно забезпечила зобов’язання на суму понад 50 млрд фунтів стерлінгів для військової допомоги Україні. І відсьогодні ми можемо оголосити, що UDCG, Україна та НАТО будуть ще тісніше співпрацювати, щоб відповісти на виклик, який нам поставив Денис (Шмигаль, міністр оборони України – ІФ-У).

За словами Гілі, UDCG "краще відстежуватиме прохання України, краще координувати та краще надавати підтримку, яка потрібна українським військовим".

Міністр оборони Великої Британії також звернувся до присутнього на засіданні секретаря війни США Піта Гегсета. "Пане секретарю Гегсет, я хочу відзначити ключове лідерство президента Трампа у забезпеченні припинення вогню в Газі. Це був мир, забезпечений силою. І сьогодні, коли ми знову зосереджуємося на війні в Україні, ваша присутність тут нагадує нам про зобов’язання президента Трампа також забезпечити мир в Україні", - вказав він.

Гілі наголосив, що роль членів UDCG полягає в тому, щоб "гарантувати силу України". "Але, просуваючись далі, ми всі повинні виконувати завдання швидше", - вважає він.

Міністр підтвердив, що цього року Велика Британія лише за останні шість місяців поставила в Україну понад 85 тис безпілотників та підписала нове промислове партнерство з Україною, яке дозволить швидко розробити нові, вдосконалені безпілотники-перехоплювачі, які будуть масово вироблятися та постачатися в Україну тисячами.

"Зрештою, друзі, ця війна ніколи не стосувалася долі лише однієї нації. Агресія президента Путіна не обмежується Україною. Вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові – безпечній Європі потрібна сильна Україна, а безпека для всіх наших країн починається в Україні. Тож давайте сьогодні підтвердимо нашу мету та наші пріоритети. Підтримайте боротьбу сьогодні, забезпечте мир завтра та будьте готові зробити ще один крок", - закликав Гілі.

Теги: #рамштайн #гілі #зобовязання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

17:41 15.10.2025
Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

17:38 15.10.2025
Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

17:31 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

09:22 15.10.2025
Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

18:02 03.09.2025
Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

12:37 03.09.2025
Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

10:24 03.09.2025
Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

19:18 25.08.2025
Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

15:42 13.08.2025
Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

ОСТАННЄ

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Розпочалося 31-ше засідання у форматі "Рамштайн"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА