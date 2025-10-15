Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі констатує, що з часу, коли Велика Британія та Німеччина змінили США в якості лідера Координаційної групи з оборони України (UDCG) – за вісім місяців роботи було забезпечено зобов’язань на суму понад 50 млрд фунтів стерлінгів для військової допомоги Україні.

Відповідну інформацію він надав у середу в Брюсселі учасникам засідання з 50 країн, відкриваючи зібрання. "За вісім місяців, відколи ми з Борисом (Пісторіусом – міністром оборони Німеччини – ІФ-У) спільно очолювали цю UDCG, ця група успішно забезпечила зобов’язання на суму понад 50 млрд фунтів стерлінгів для військової допомоги Україні. І відсьогодні ми можемо оголосити, що UDCG, Україна та НАТО будуть ще тісніше співпрацювати, щоб відповісти на виклик, який нам поставив Денис (Шмигаль, міністр оборони України – ІФ-У).

За словами Гілі, UDCG "краще відстежуватиме прохання України, краще координувати та краще надавати підтримку, яка потрібна українським військовим".

Міністр оборони Великої Британії також звернувся до присутнього на засіданні секретаря війни США Піта Гегсета. "Пане секретарю Гегсет, я хочу відзначити ключове лідерство президента Трампа у забезпеченні припинення вогню в Газі. Це був мир, забезпечений силою. І сьогодні, коли ми знову зосереджуємося на війні в Україні, ваша присутність тут нагадує нам про зобов’язання президента Трампа також забезпечити мир в Україні", - вказав він.

Гілі наголосив, що роль членів UDCG полягає в тому, щоб "гарантувати силу України". "Але, просуваючись далі, ми всі повинні виконувати завдання швидше", - вважає він.

Міністр підтвердив, що цього року Велика Британія лише за останні шість місяців поставила в Україну понад 85 тис безпілотників та підписала нове промислове партнерство з Україною, яке дозволить швидко розробити нові, вдосконалені безпілотники-перехоплювачі, які будуть масово вироблятися та постачатися в Україну тисячами.

"Зрештою, друзі, ця війна ніколи не стосувалася долі лише однієї нації. Агресія президента Путіна не обмежується Україною. Вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові – безпечній Європі потрібна сильна Україна, а безпека для всіх наших країн починається в Україні. Тож давайте сьогодні підтвердимо нашу мету та наші пріоритети. Підтримайте боротьбу сьогодні, забезпечте мир завтра та будьте готові зробити ще один крок", - закликав Гілі.