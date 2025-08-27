Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримали процес європейської інтеграції Молдови на спільній пресконференції з президентом країни Майєю Санду в середу в Кишиневі.

Лідери європейських країн приїхали до Молдови на запрошення Санду, щоб відзначити День незалежності.

Макрон підкреслив, що Молдова зробила "важливі кроки" в рамках підготовки до вступу в Європейський союз, згадавши реформи в сфері юстиції та адміністрації, а також фінансову підтримку в рамках Плану зростання для Молдови, схваленого Європейською комісією, в розмірі 1,9 млрд євро на наступні два роки.

Він нагадав, що "Молдова подала заявку на вступ до Європейського союзу, і минулого року громадяни вирішили закріпити цей вибір у Конституції республіки".

"Разом з нашими європейськими партнерами Франція повністю підтримує цей чіткий і суверенний вибір", - заявив президент Франції.

Мерц також заявив про готовність до розширення Євросоюзу і прийому Молдови до європейської сім'ї.

"Двері Євросоюзу відкриті для Молдови. Молдова є європейською країною за визначенням - і географічно, і історично, і ментально", - підкреслив він.

У середу Молдова відзначає 34-ту річницю незалежності.