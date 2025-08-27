Єрмак та Умєров поїдуть в США на переговори з Віткоффом – ЗМІ

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня, до складу якої увійдуть керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, повідомляє агентство Bloomberg з посиланнями на джерело, знайоме з планами.

За словами джерела агентства, порядок денний візиту в Україну, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Білий дім раніше заявив, що, на його думку, Путін погодився зустрітися із Зеленським і що підготовка до зустрічі вже триває, хоча Кремль не підтвердив жодних таких зобов'язань.

Трамп попередив про "економічну війну", якщо він не зможе змусити Путіна і Зеленського припинити конфлікт, заявивши, що має на увазі "дуже серйозні" наслідки, якщо бойові дії триватимуть.

Раніше повідомлялось, що спецпосланець Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, повідомляє Reuters, посилаючись на заяви чиновника телеканалу Fox News.

"Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у вівторок, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон продовжує переговори з Росією, оскільки США прагнуть покласти край війні Москви в Україні", - повідомило агентство.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня ведемо переговори з росіянами", – цитує Reuters слова Віткоффа у програмі "Special Report with Bret Baier" на каналі Fox News.