Інтерфакс-Україна
Події
16:19 27.08.2025

Єрмак та Умєров поїдуть в США на переговори з Віткоффом – ЗМІ

2 хв читати
Єрмак та Умєров поїдуть в США на переговори з Віткоффом – ЗМІ

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня, до складу якої увійдуть керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, повідомляє агентство Bloomberg з посиланнями на джерело, знайоме з планами.

За словами джерела агентства, порядок денний візиту в Україну, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Білий дім раніше заявив, що, на його думку, Путін погодився зустрітися із Зеленським і що підготовка до зустрічі вже триває, хоча Кремль не підтвердив жодних таких зобов'язань.

Трамп попередив про "економічну війну", якщо він не зможе змусити Путіна і Зеленського припинити конфлікт, заявивши, що має на увазі "дуже серйозні" наслідки, якщо бойові дії триватимуть.

Раніше повідомлялось, що спецпосланець Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, повідомляє Reuters, посилаючись на заяви чиновника телеканалу Fox News.

"Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у вівторок, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон продовжує переговори з Росією, оскільки США прагнуть покласти край війні Москви в Україні", - повідомило агентство.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня ведемо переговори з росіянами", – цитує Reuters слова Віткоффа у програмі "Special Report with Bret Baier" на каналі Fox News.

Теги: #єрмак #переговори #віткофф #умєров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

05:52 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

16:52 26.08.2025
Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

15:37 26.08.2025
Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

14:33 26.08.2025
Парламентська мережа "United for Ukraine" закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

Парламентська мережа "United for Ukraine" закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

12:29 26.08.2025
США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

09:57 26.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

22:00 25.08.2025
Єрмак: Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу

Єрмак: Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу

20:19 25.08.2025
Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

18:34 25.08.2025
Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Через ворожий артобстріл у Херсоні загинула жінка

Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ в Україні

Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА