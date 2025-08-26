Інтерфакс-Україна
Уряд зареєстрував законопроєкт Міненерго про підвищення безпеки постачання е/е з суттєвим збільшенням штрафів

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про підвищення безпеки постачання електроенергії споживачам, що передбачає суттєве збільшення штрафів за правопорушення при здійсненні такого постачання, максимальний з яких може вирости у 10 разів – до 17 млн грн.

Проєкт закону України "Про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії" під №13681, розроблений Міністерством енергетики.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є посилення впливу держави за додержанням учасниками ринку електроенергії вимог щодо забезпечення надійного (безперервного) та безпечного її постачання споживачам.

Міненерго вказує, що з прийняттям закону щодо сертифікації оператора системи передачі (№1396-IX), прийнято норми, які обмежили не тільки його повноваження, а й Кабінету міністрів. Тому, як зазначає міністерство, розроблений законопроєкт чітко визначає ці повноваження.

Водночас пропонується суттєво підняти штрафи за порушення при постачанні електроенергії. Згідно із законопроєктом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), може приймати рішення про штрафи для ліцензіатів у розмірі від 5 тис. до 1 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз максимум 100 тис. неоподатковуваних мінімумів, який на 2025 рік становить 17 грн). Державна інспекція з енергетичного нагляду може отримати право накладати штрафи від 1 тис. до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз максимальний штраф становить 5 тис. неоподатковуваних мінімумів).

Міненерго пояснює, що щорічно в Україні через порушення вимог до технічної експлуатації та стану електростанцій, електроустановок і мереж в середньому фіксується недовідпуск 40-60 млн кВт*год е/е, що у грошовому еквіваленті на рівні роздрібного ринку в 6,8 грн/кВт*год без ПДВ становить 326,4-489,6 млн грн. Відповідно, через несплату різних форм податків з товарної продукції (розрахунково 33% від вартості недовідпущеної е/е) держава в рік недоотримає в середньому 107,7-161,6 млн грн.

"Навіть за оптимістичною оцінкою при ВВП України на рівні 700 млрд грн і обсягом споживання е/е в 120 млрд кВт*год через зазначений недовідпуск ресурсу рівень ВВП впаде на 250 млн грн", – наводить розрахунки Міненерго.

На його думку, запропонований максимальний розмір штрафних санкцій є адекватним рівню шкоди, яку може заподіяти суб’єкт ринку е/е через порушення умов її постачання.

