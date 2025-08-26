Інтерфакс-Україна
Події
14:33 26.08.2025

Парламентська мережа "United for Ukraine" закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

Фото: https://comeuroint.rada.gov.ua/

Делегація світової парламентської мережі "United for Ukraine" ("United4Ukraine") закликала Європейський Союз відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС на початку вересня.

"Делегація світової парламентської мережі "United4Ukraine"... оприлюднила заяву на підтримку України та українського народу… У документі депутати… порушили питання євроінтеграції України. Вони закликали відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС вже на початку вересня. Далі — продовжити роботу, щоб до кінця цього року Україна виконала всі умови та розпочала переговори про членство, а до 1 січня 2030 року — стала повноправним членом ЄС", - повідомив комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції України до ЄС на своїй вебсторінці у вівторок.

Парламентарі мережі "United4Ukraine" також закликали держави-члени НАТО підтвердити дорожню карту членства України в Північноатлантичному Альянсі з чіткими часовими рамками та підкреслили, що держави-члени НАТО мають суттєво збільшити оборонні витрати й стратегічно інвестувати в посилення України.

Підписанти заяви вважають, що парламенти усього світу мають терміново ухвалювати резолюції із твердженням, що окуповані Росією території України ніколи не можуть бути визнані ні де-юре, ні де-факто, і що не можна приймати жодних обмежень суверенітету України, її внутрішньої чи зовнішньої політики, включно з її правом обирати альянси.

Парламентарі також закликали українську владу зміцнювати національну політику згуртованості й демократії, підтримувати політичний і медійний плюралізм, конструктивний діалог та демократичні принципи.

Як повідомлялось, делегація парламентської мережі "United4Ukraine" у складі членів комітетів у закордонних справах, оборони та з європейських питань парламентів країн ЄС та НАТО, представників Європейського парламенту та Ради Європи відвідала Київ 24-25 серпня.

Теги: #переговори #united_for_ukraine #єс

