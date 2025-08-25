Інтерфакс-Україна
Події
20:24 25.08.2025

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

1 хв читати
Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах
Фото: https://www.president.gov.ua/

Російській та українській сторонам потрібно самим вирішити, коли вони готові провести саміт, заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Рішення - за ними", - сказав Трамп під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі, відповідаючи на запитання про терміни таких переговорів.

Він зазначив, що лідери Росії та України мають провести окрему двосторонню зустріч, "перш ніж я зможу теж взяти участь і закрити цю угоду".

При цьому Трамп зазначив, що не може гарантувати, що зустріч президентів відбудеться.

"Я не знаю, зустрінуться вони чи ні. Вони хочуть, щоб я був на їхній зустрічі", - сказав глава Білого дому.

Теги: #україна #зустріч #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:13 25.08.2025
Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

19:23 25.08.2025
Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

19:16 25.08.2025
Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

19:11 25.08.2025
Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

19:09 25.08.2025
Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

18:53 25.08.2025
Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

18:40 25.08.2025
Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

18:34 25.08.2025
Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

15:11 25.08.2025
Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

13:16 25.08.2025
Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

ОСТАННЄ

Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Свириденко: Розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися шляхом євроінтеграції разом

Земельна ділянка під меморіальне кладовище офіційно зареєстрована за НВМК - Чабанівська селищна рада

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА