Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

Фото: https://www.president.gov.ua/

Російській та українській сторонам потрібно самим вирішити, коли вони готові провести саміт, заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Рішення - за ними", - сказав Трамп під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі, відповідаючи на запитання про терміни таких переговорів.

Він зазначив, що лідери Росії та України мають провести окрему двосторонню зустріч, "перш ніж я зможу теж взяти участь і закрити цю угоду".

При цьому Трамп зазначив, що не може гарантувати, що зустріч президентів відбудеться.

"Я не знаю, зустрінуться вони чи ні. Вони хочуть, щоб я був на їхній зустрічі", - сказав глава Білого дому.