20:24 25.08.2025
Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах
Фото: https://www.president.gov.ua/
Російській та українській сторонам потрібно самим вирішити, коли вони готові провести саміт, заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.
"Рішення - за ними", - сказав Трамп під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі, відповідаючи на запитання про терміни таких переговорів.
Він зазначив, що лідери Росії та України мають провести окрему двосторонню зустріч, "перш ніж я зможу теж взяти участь і закрити цю угоду".
При цьому Трамп зазначив, що не може гарантувати, що зустріч президентів відбудеться.
"Я не знаю, зустрінуться вони чи ні. Вони хочуть, щоб я був на їхній зустрічі", - сказав глава Білого дому.