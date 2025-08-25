Інтерфакс-Україна
Події
18:01 25.08.2025

УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

2 хв читати
УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжить програму допомоги українським домогосподарствам у підготовці до зими.

"Протягом 2024–2025 років Український Червоний Хрест, за підтримки Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, реалізував масштабну програму підтримки українських домогосподарств "Winterization 2024-2025" ... Попри завершення цієї великої програми, Український Червоний Хрест не зупиняється. У 2025 році організація планує підтримати ще понад 3000 домогосподарств у різних регіонах країни", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

У межах програми підготовки до зими допомогу вже отримали понад 1300 домогосподарств у 4 регіонах України — Запорізька, Сумська, Харківська та Херсонська області. Це сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, одинокі батьки, люди з інвалідністю, літні люди, демобілізовані.

З 1300 домогосподарств 730 отримали грошові гранти (55 901 грн) для розвитку власного господарства. Завдяки цьому вони змогли розширити тепличне вирощування, садівництво, пасіки, механізувати виробництво чи збільшити поголів’я худоби. 325 домогосподарств отримали цільову допомогу (18 634 грн) на утеплення приміщень для тваринництва. 120 домогосподарств скористалися ветеринарною допомогою – грантами на догляд за тваринами (близько 5 000 грн) та консультаціями ветеринарів, які проводили профілактичні огляди, щеплення й лікування. 130 домогосподарств підготували теплиці до зимового періоду завдяки отриманим комплектам для утеплення та освітлення, що дало змогу продовжити сезон вирощування овочів і забезпечити родини додатковим доходом.

 

Теги: #підтримка #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:58 25.08.2025
Україна і Канада обговорили питання підтримки ветеранів та посилення санкційного тиску на РФ - Свириденко

Україна і Канада обговорили питання підтримки ветеранів та посилення санкційного тиску на РФ - Свириденко

00:49 25.08.2025
Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

00:50 24.08.2025
Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

11:30 23.08.2025
ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

12:31 22.08.2025
УЧХ надасть грошову допомогу зареєстрованим евакуйованим у Лозівському ТЦ

УЧХ надасть грошову допомогу зареєстрованим евакуйованим у Лозівському ТЦ

12:23 21.08.2025
УЧХ допомагає постраждалим від повітряної атаки РФ на Львів

УЧХ допомагає постраждалим від повітряної атаки РФ на Львів

20:11 20.08.2025
Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

18:15 20.08.2025
УЧХ допомагає евакуйованим з Донеччини

УЧХ допомагає евакуйованим з Донеччини

23:50 19.08.2025
МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

20:24 19.08.2025
Український Червоний Хрест - 13 мільйонів історій підтримки

Український Червоний Хрест - 13 мільйонів історій підтримки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Південнокорейська POSCO International планує відновити роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області

Шмигаль обговорив з Келлогом оборонні пріоритети, співпрацю в ОПК та безпекові гарантії

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

Бізнесмен Ровт оцінює серйозну активізацію справи про розкрадання газу майже на EUR5 млн як захист прав інвесторів в Україні

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо підтримки агросектору в цілому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА