УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжить програму допомоги українським домогосподарствам у підготовці до зими.

"Протягом 2024–2025 років Український Червоний Хрест, за підтримки Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, реалізував масштабну програму підтримки українських домогосподарств "Winterization 2024-2025" ... Попри завершення цієї великої програми, Український Червоний Хрест не зупиняється. У 2025 році організація планує підтримати ще понад 3000 домогосподарств у різних регіонах країни", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

У межах програми підготовки до зими допомогу вже отримали понад 1300 домогосподарств у 4 регіонах України — Запорізька, Сумська, Харківська та Херсонська області. Це сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, одинокі батьки, люди з інвалідністю, літні люди, демобілізовані.

З 1300 домогосподарств 730 отримали грошові гранти (55 901 грн) для розвитку власного господарства. Завдяки цьому вони змогли розширити тепличне вирощування, садівництво, пасіки, механізувати виробництво чи збільшити поголів’я худоби. 325 домогосподарств отримали цільову допомогу (18 634 грн) на утеплення приміщень для тваринництва. 120 домогосподарств скористалися ветеринарною допомогою – грантами на догляд за тваринами (близько 5 000 грн) та консультаціями ветеринарів, які проводили профілактичні огляди, щеплення й лікування. 130 домогосподарств підготували теплиці до зимового періоду завдяки отриманим комплектам для утеплення та освітлення, що дало змогу продовжити сезон вирощування овочів і забезпечити родини додатковим доходом.