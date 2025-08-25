Інтерфакс-Україна
15:11 25.08.2025

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Заяви РФ про те, що вони готові не захоплювати далі Україну не є поступками, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем.

"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну - є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна".

Водночас, він зауважив, що навіть діалог про це поза міжнародним правом.

Окрім того, президент додав, що терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

"Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали", - пояснив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни, на його думку, виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог.

"Я думаю, що росіяни вперше за 3,5 роки цього конфлікту пішли на значні поступки президенту Трампу. Вони дійсно виявили готовність бути гнучкими щодо деяких своїх основних вимог. Вони говорили про те, що необхідно для закінчення війни", — сказав він в інтерв'ю Meet the Press на телеканалі NBC News.

