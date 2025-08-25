Інтерфакс-Україна
Події
11:38 25.08.2025

Працівники НАБУ просять суд про відкритий розгляд скарги на арешт Магамедрасулова

Працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підписали колективне звернення до Київського апеляційного суду з проханням забезпечити публічний розгляд скарги на арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

"25 серпня 2025 року о 12:30 у Київському апеляційному суді розглядатиметься скарга на тримання під вартою працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні зазначається, що працівники Бюро підписали колективне звернення до суду із закликом забезпечити публічний розгляд справи.

"Це важливо, аби суспільство могло почути суть обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра", - наголошують в НАБУ.

В телеграм-каналі Бюро обліковано скан звернення до суду з підписами.

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 21 липня заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Магамедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов.

22 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому 263 голосами законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Західні політики заявили про загрози для євроінтеграції, а в Україні почалися акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності цих органів.

Керівники антикорупційних органів просили СБУ надати докази обґрунтування підозри. 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ.

Керівники антикорупційних органів також допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

Теги: #магамедрасулов #суд #набу

