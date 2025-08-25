Інтерфакс-Україна
Події
09:47 25.08.2025

Стубб: Вимоги Путіна до України є типовою російською переговорною тактикою і виконати їх практично неможливо

Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вимоги президента РФ Володимира Путіна щодо України є типовою російською переговорною тактикою і не можуть бути виконані з практичної точки зору.

"Це типова російська переговорна тактика. Ви кажете одне на початку, а потім починаєте відмовлятися від своїх слів. Це трапляється постійно", – зазначив Стубб в ефірі програми One Nation на телеканалі Fox News.

За його словами, висунуті Кремлем умови – зокрема відмова України від членства в НАТО, передача всього Донбасу, включно з районами, які ще не окуповані, та заборона розміщення західних військ на українській території – є неприйнятними.

Стубб провів аналогію з територіями США: "Якщо взяти те, що Путін просить від України, і зіставити це зі Сполученими Штатами, це трохи схоже на те, якби США відмовилися від Флориди, Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни, Вірджинії, навіть Меріленду та створили якусь супермагістраль, якою можна атакувати Нью-Йорк. Тож це практично неможливо".

Президент Фінляндії наголосив, що ключовим результатом останніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом стало початок роботи над деталями майбутніх гарантій безпеки України.

"Головним постачальником безпеки для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі. По-друге, Європа підтримає це. А по-третє, США координують або надають певну допомогу, підтримку та підтримку. (…) Не Росія буде тим, хто вказуватиме Європі чи Сполученим Штатам, що вони можуть, а що не можуть робити з гарантіями безпеки", – підкреслив він.

Стубб також зауважив, що російська сторона реагує лише на силу. "Єдине, що президент Путін розуміє, це влада, і єдина людина, яку він слухає, це Трамп, і єдина людина, якої він боїться, це Трамп", – сказав він.

Президент Фінляндії провів паралель між нинішньою ситуацією України та досвідом Фінляндії у відносинах із Радянським Союзом у ХХ столітті.

"Основа державності має три стовпи. Перший – незалежність, другий – суверенітет, а третій – територіальна цілісність або земля. (…) Після Зимової війни, Війни продовження та мирного договору зі Сталіним у 1944 році ми зберегли свою незалежність, на відміну від наших балтійських друзів, які стали частиною Радянського Союзу. Але ми втратили свій суверенітет (…) А потім ми втратили 10% нашої землі. І я вважаю, що дуже важливо, щоб Україна не лише зберегла свою незалежність, але й, особливо, свій суверенітет, а потім, нарешті, також зберегла свою землю", – наголосив Стубб.

