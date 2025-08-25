Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна потребуватиме гарантій безпеки, які будуть максимально наближені до рівня членства в НАТО, повідомляє DW.

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта буде в безпеці", – сказав він у неділю, 24 серпня, під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини.

За словами Вадефуля, такі гарантії могли б стати підставою для переконання президента РФ Володимира Путіна й водночас не становитимуть для Росії жодної загрози. "Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", – зазначив міністр.

Керівник німецького МЗС підкреслив, що очікує широкого кола держав, готових надати Україні гарантії безпеки на повоєнний період. "Важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати. Близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну", – передає його слова видання.

Водночас Вадефуль наголосив, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

Міністр також підкреслив, що мирний договір із РФ не повинен стати "диктаторським миром" на шкоду Україні. Він закликав президента Росії припинити агресію та сісти за стіл переговорів. "Інакше йому слід рахуватися з нашим рішучим опором на боці України", – заявив глава МЗС Німеччини.

Джерело:https://www.dw.com/uk/vadeful-kiiv-potrebue-garantij-bezpeki-shozih-na-clenstvo-v-nato/a-73745695