14:58 24.08.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження газопереробного комплексу в Усть-Лузі в РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб підтвердив удар по морському терміналу Усть-Луга та логістичних об'єктах ворога на території Бєлгородської та Воронезької областей.

"У ніч на 24 серпня 2025 року, в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" (Ленінградська область рф)", - йдеться у повідомленні Генштабу в телеграмі у неділю.

За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.

Морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.

"Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням", - наголосили у Генштабі.

"Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, на території Бєлгородської та Воронезької областей рф, здійснили вогневе ураження низки логістичних об’єктів, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії", - додали у Генштабі. Результати завданих уражень уточнюються.

