Міністр оборони України Денис Шмигаль та його візаві з Данії Троельс Лунд Поульсен, а також представники парламенту цієї країни обговорили поглиблення співпраці в оборонно-промисловому секторі, Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії у межах ініціативи Build with Ukraine.

"Україна посилює промислову співпрацю з Данією. Вже найближчим часом запустимо великий проєкт у межах ініціативи президента Build with Ukraine. Це дозволить масштабувати виробництво українського озброєння на території Данії та ефективніше забезпечувати наших воїнів усім необхідним", - написав Шмигаль за підсумками зустрічі у телеграмі у неділю.

Шмигаль зазначив, що це наступний етап співпраці, яка почалася з "Данської моделі" підтримки, що дала можливість партнерам інвестувати у виробництво української зброї для потреб Сил оборони.

"Окремо обговорили ситуацію на фронті та ключові пріоритети: посилення ППО для протидії російському терору; розвиток далекобійного озброєння для примусу Росії до миру", додав він.

"Розраховуємо, що ініціатива Build with Ukraine стане важливим внеском у досягнення цих цілей. Щиро дякую пану Поульсену за цей візит у День Незалежності. Дякую Данії, її уряду та народу за всебічну підтримку, яка зміцнює обороноздатність України та Європи", - наголосив міністр оборони.