Інтерфакс-Україна
Події
21:07 22.08.2025

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

2 хв читати
Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін
Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп має за два тижні вирішити план своєї подальшої участі у врегулюванні російсько-української війни та стверджує, що впевнений у своїх діях.

Відповідаючи на запитання на пресконференції у Вашингтоні в п'ятницю, скільки часу він дасть Володимиру Путіну, Трамп сказав: "Пару тижнів, і ми це вирішимо".

Щодо участі у перемовинах на вищому рівні він відзначив, що "для танго потрібні двоє". "Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде, ви повинні там бути. Можливо, це правда, можливо, ні. Але побачимо. Тим часом люди продовжують вмирати", - сказав президент США.

"Якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення вогню, я подивлюся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч. Цікаво буде подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити", - наголосив Трамп.

За його словами, він має намір прийняти "дуже важливе рішення". "І це буде чи то масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, й інше, чи ми нічого не робитимемо і скажемо, що це ваша боротьба", - сказав президент США, вчергове додавши, що ця війна ніколи б не почалася у часи його президентства.

Він відзначив, що "протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким чином все піде", не уточнивши, чи планує в принципі щось робити для організації зустрічі України та РФ на вищому рівні. "Думаю, за два тижні ми знатимемо, яким шляхом я йду. Бо я піду тим чи іншим шляхом, і вони дізнаються, яким шляхом я йду", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, Трамп має намір провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським тільки після того, як відбудуться двосторонні переговори російського і українського лідерів.

Зеленський заявляв, що Україна готова і на двосторонню, і на тристоронню зустрічі, "і якщо росіяни не готові на таке – ми просимо ввести тарифи, ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".

Теги: #сша #переговори #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 22.08.2025
Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

20:45 22.08.2025
Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

20:42 22.08.2025
Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

19:41 22.08.2025
Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

19:19 22.08.2025
Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

15:18 22.08.2025
РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

13:53 22.08.2025
Росія вийшла зі справи Арбітражного трибуналу (Гаага) про захоплення кораблів та моряків ВМС ЗСУ у 2018р

Росія вийшла зі справи Арбітражного трибуналу (Гаага) про захоплення кораблів та моряків ВМС ЗСУ у 2018р

09:31 22.08.2025
Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

02:43 22.08.2025
США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

15:33 21.08.2025
Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України і РФ - ЗМІ

Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України і РФ - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

ОСТАННЄ

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Дві масштабні пожежі в екосистемах у передмісті Харкова локалізовано, триває їх ліквідація

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА