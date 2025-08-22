Інтерфакс-Україна
Події
20:45 22.08.2025

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

1 хв читати
Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Президент США Дональд Трамп стверджує, що висловив невдоволення під час розмови з Володимиром Путіним ракетним ударом РФ по заводу американської компанії FLEX в місті Мукачево Закарпатської області.

На запитання журналіста, чи розмовляв він з Путіним про американський завод в Україні, по якому вдарила РФ, Трамп відповів: "Я сказав йому, що мене це не влаштовує".

Як повідомлялося, російські окупанти завдали вночі удару по заводу американської компанії FLEX у Мукачеві. Місто вперше опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення. Завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустились в укриття, що врятувало їх життя. Загалом повідомлялося про 23 постраждалих. Після обстеження на стаціонарному лікуванні лишилися шестеро громадян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти завдали удар по заводу свідомо, як по американській власності. Голова держави зазначив, що підприємство, яке зазнало удару, виробляє побутову електротехніку, "нічого воєнного". Він також заявив, що Володимир Путін зараз намагається уникнути зустрічі з ним, як передумови подальшої тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, та намагається продовжити війну.

Втім про розмову лідерів США та РФ цими днями не повідомлялось.

 

Теги: #обстріл #мукачево #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 22.08.2025
Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

20:51 22.08.2025
Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

20:42 22.08.2025
Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

19:41 22.08.2025
Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

19:19 22.08.2025
Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

18:12 22.08.2025
Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

15:54 22.08.2025
У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

12:05 22.08.2025
Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

12:02 22.08.2025
Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

08:34 22.08.2025
Ліквідація пожежі на заводі в Мукачеві досі триває

Ліквідація пожежі на заводі в Мукачеві досі триває

ВАЖЛИВЕ

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

ОСТАННЄ

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Дві масштабні пожежі в екосистемах у передмісті Харкова локалізовано, триває їх ліквідація

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА