КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

Міністерство закордонних справ КНР заявляє про готовність сприяти політичному врегулюванню війни в Україні у відповідь на відмову президента України Володимира Зеленського від участі Китаю у післявоєнних гарантіях безпеки.

"Китай завжди займав об'єктивну та справедливу позицію та завжди був чесним і неупередженим щодо української кризи, що є очевидним для всіх. Важливо прагнути спільної, всеохоплюючої, кооперативної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню української кризи. Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", - сказала спікер МЗС КНР Мао Нін на пресконференції у п'ятницю, відповідаючи на питання про позицію КНР щодо відмови української сторони.

Як повідомлялось, Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу заявив, що КНР надала допомогу РФ, відкривши їх свій ринок дронів, а також була серед підписантів Будапештського меморандуму і не зробила нічого, коли був окупований Крим, тому Україні не потрібні гаранти її безпеки, які їй не допомогли, коли вона цього потребувала. За його словами, Україні потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові їй допомогти.