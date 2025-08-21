Інтерфакс-Україна
Події
10:52 21.08.2025

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

1 хв читати
Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

КНР надала допомогу РФ, відкривши їх свій ринок дронів, а також була серед підписантів Будапештського меморандуму і не зробили нічого, коли був окупований Крим, тому Україні не потрібні гаранти її безпеки, які їй не допомогли, коли вона цього потребувала, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чому не Китай у гарантіях? По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

"Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого", - додав голова Української держави.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові їй допомогти.

Теги: #гарантії_безпеки #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 21.08.2025
Свириденко: Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі зі США, щоб змусити Росію припинити війну

Свириденко: Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі зі США, щоб змусити Росію припинити війну

10:33 21.08.2025
Сигнал від США, що вони будуть учасниками гарантій безпеки, відкриває можливість для інших країн долучитися – Зеленський

Сигнал від США, що вони будуть учасниками гарантій безпеки, відкриває можливість для інших країн долучитися – Зеленський

19:23 20.08.2025
Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

18:45 20.08.2025
Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

21:34 19.08.2025
Лівітт щодо участі США у системі гарантій Україні: Не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента

Лівітт щодо участі США у системі гарантій Україні: Не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента

18:14 19.08.2025
Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

17:22 19.08.2025
Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

17:08 19.08.2025
Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

16:59 19.08.2025
Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

16:35 19.08.2025
Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

ОСТАННЄ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

Українці Криму: Відкидаємо заклик відмовитися від Криму як буцімто крок до завершення війни з РФ

Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА