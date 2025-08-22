Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Я був присутній, коли презентувалася ініціатива про створення кодексу законів про захисників та захисниць державності та незалежності України, фактично ветеранського кодексу, який дасть можливість не тільки об'єднати законодавчо вас, але й створити всі передумови й все підґрунтя щодо відповідальності держави за взяті на себе обов'язки у ветеранській політиці", - сказав він на VIII Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Безпека" у Києві в пʼятницю.

Стефанчук також нагадав про намір запровадити у Верховній Раді "окремий ветеранський день" для розгляду законопроєктів щодо соціального захисту ветеранів. За словами спікера українського парламенту, серед таких законопроєктів обов'язково буде законопроєкт щодо забезпечення механізму працевлаштування та збереження рівня доходу учасників бойових дій після демобілізації (№13180-д).