Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

Україна потрібні гарантії безпеки для того, щоб чітко знати, що Росію не нападе знову, коли РФ підіймає питання щодо них, не зрозуміло, що їм загрожує, оскільки вони напали на Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора… Бо агресор – Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у п’ятницю.

Президент наголосив, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер в цьому – це Росія".

Як повідомлялося, 20 серпня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі, але потенційна зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена й має поставити крапку в переговорному процесі.

Він також сказав, що Москва не може погодитися із ситуацією, коли питання колективної безпеки у зв'язку із ситуацією в Україні вирішуватимуться без Росії. "Я впевнений, що на Заході, і насамперед у США, чудово розуміють, що всерйоз обговорювати питання гарантування безпеки без РФ - це утопія, це шлях у нікуди", - наголосив Лавров.