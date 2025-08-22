Найближчі два дні будуть прохолодними та дощовими, у День Незалежності в Києві очікується короткочасний дощ

В суботу, 23 серпня, в Україні, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей помірні, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами, у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°; у південно-східній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві у суботу, 23 серпня, вночі помірний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 23 серпня найвища температура вдень була 35,3 в 2007р., найнижча вночі 7,5 в 1976р.

У неділю, 24 серпня, вночі в Карпатах та східних областях, вдень в більшості областей країни короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°; на півдні та південному сході вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві у неділю, 24 серпня, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.