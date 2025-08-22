Інтерфакс-Україна
Події
10:15 22.08.2025

Мінкультури внесло російського актора Колокольнікова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

1 хв читати
Міністерство культури і стратегічних комунікацій України внесло російського актора Юрія Колокольнікова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов російський актор театру і кіно, телебачення, кінорежисер і кінопродюсер, ведучий телеканалу "ТНТ" Юрій Колокольніков.

Зазначається, що він популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету РФ.

Крім російського кінематографа, Колокольніков також знімався у іноземних режисерів. Зокрема, він брав участь у таких проектах як: "Тенет" Крістофера Нолана, "Спіймати на гарячому" Даррена Аронофскі, "Білий лотос" Майка Вайта, "Гра престолів" Девіда Наттера та інших.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 248 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.

Теги: #колокольніков #мінкультури

