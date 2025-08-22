Інтерфакс-Україна
Події
08:03 22.08.2025

Росіяни вдарили по непрацюючому цивільному підприємству в Чугуєві

1 хв читати
У ніч на п'ятницю ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області, було чути сильні вибухи, повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

"Сьогодні вночі Чугуївська громада знову опинилась під ударами ворожих безпілотників - усі ми чули їх зловісне завивання та жахливі звуки вибухів", - написала вона.

За її словами, цього разу мішенню стало неактивне промислове підприємство.

"Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила", - додала міський голова, закликавши мешканців громади дослухатись до повітряної тривоги та дбати про безпеку.

Також вона додала фото з місця атаки, на якій видно пожежу.

 

Теги: #дрони #пожежа #харківська_область

