У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Фото: Закарпатська ОВА

Кількість постраждалих через ворожий ракетний обстріл у Мукачеві зросла до 19 осіб, повідомив глава Закарпатської обласної державної та військової адміністрації Мирослав Білецький.

"Маємо уточнену інформацію по постраждалих унаслідок ракетного удару по Мукачівській територіальній громаді (завод "Flex"). Станом на 12:30 зафіксовано 19 постраждалих. Зокрема, до КНП "Лікарня Святого Мартина" у Мукачеві бригадами екстреної медичної допомоги доставлено 10 осіб. У наданні допомоги були задіяні 16 бригад — 15 основних та одна додаткова для психологічної підтримки. Ще 9 людей звернулися самостійно", - написав він у Телеграмі.

За його словами, після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають шестеро пацієнтів: п'ятеро у КНП "Лікарня Святого Мартина" (три з них з травмами нижніх кінцівок і таза, один – з тупою травмою черева, ще один з травмою та забоєм головного мозку) та один – у КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" (осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха).

Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Прямо на місці події амбулаторну допомогу надали ще чотирьом людям, які мали гостру стресову реакцію, з ними працював психолог.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла про 16 постраждалих.