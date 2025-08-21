Інтерфакс-Україна
14:10 21.08.2025

У Мукачеві вже 16 постраждалих, рятувальники локалізували пожежу на підприємстві

Фото: ДСНС

Кількість постраждалих через ворожий ракетний обстріл у Мукачеві зросла попередньо до 16 осіб, рятувальники локалізували масштабну пожежу площею 7 тис. кв. м, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники локалізували масштабну пожежу площею 7 тис. кв. м., спричинену ракетним обстрілом у Мукачеві. Кількість постраждалих попередньо збільшилася до 16 людей", - йдеться у повідомленні відомства в телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що у ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 од. техніки, залучено пожежний потяг "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялось про 15 поранених, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63, додали в Нацполіції.

Судячи з фотографій та відео, розміщених главою Закарпатської обласної державної та військової адміністрації Мирославом Білецьким, йдеться про компанію "Флекс Україна", яка належить Flextronics – одному зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки та дизайну, акції якого котируються на американській біржі Nasdaq.

Мукачево на Закарпатті опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення.

