07:30 21.08.2025

У Львові внаслідок комбінованої атаки зазнали пошкоджень десятки будинків, є постраждалі

У Львові внаслідок комбінованої атаки зазнали пошкоджень десятки будинків, є постраждалі
У Львові вночі сталася комбінована атака ворога з використанням шахедів та ракет, попередньо відомо про постраждалих, вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, зокрема вікна та дахи.

"Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях! Перевіряємо! Готуємо комісію з надзвичайних ситуацій", — повідомив мер міста Андрій Садовий.

 

