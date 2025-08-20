Інтерфакс-Україна
Події
09:32 20.08.2025

Ексначальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

1 хв читати
Ексначальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій області, який примушував своїх підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що з червня 2024 по березень 2025 року посадовець залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях.

"Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Бюро, встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.

Теги: #вінницька_область #дснс #зловживання

