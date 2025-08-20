Інтерфакс-Україна
Події
02:13 20.08.2025

Трамп: у нас є непогані шанси завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що існують непогані шанси на завершення війни в України, передає Clash Report.

"Я думаю, що у нас є непогані шанси завершити війну в Україні. У Путіна та Зеленського складні стосунки. Побачимо, як у них це вийде", - сказав Трамп.

Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський та Володимир Путін знаходяться в процесі організації двосторонньої зустрічі, повідомляє в свою чергу Sky News.

"Вони знаходяться в процесі організації зустрічі, але ми повинні зупинити вбивства, їх занадто багато. Я врятував сотні тисяч, може, мільйони людей, це хороше відчуття", - додав Трамп.

Джерела: https://x.com/clashreport/status/1957932807428378899

https://news.sky.com/story/trump-zelenskyy-putin-ukraine-latest-live-updates-12541713

Теги: #війна #трамп #завершення #сша

