Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили гарантії безпеки України як старт для закінчення війни, США будуть їх учасниками

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та європейські лідери обговорили гарантії безпеки України як старт для закінчення війни.

"Що стосується тематик, ми говорили про гарантію безпеки, це ключове питання, як старт до закінчення війни. Тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

"Важливо, що США роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантії безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед", - наголосив він.