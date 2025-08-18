Інтерфакс-Україна
22:17 18.08.2025

Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

США спробують організувати якомога швидше зустріч між лідерами США, РФ та України, заявив президент США Дональд Трамп.

"Щодо позицій у переговорах, то є президент Путін, є президент України, з яким ви щойно зустрілися, і ми спробуємо організувати тристоронню зустріч, можливо, якомога швидше. І я маю відчуття, що ви з президентом Путіним зможете щось вирішити", - сказав Трамп перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Він також зауважив, що необхідно буде обговорити можливі обміни території, згідно з нинішньою зоною бойових дій.

"Тож я сподіваюся, що ми проведемо хорошу зустріч, і якщо ми зможемо провести хорошу зустріч, я організую зустріч з президентом Путіним. І якщо ви хочете, я піду на цю зустріч", - додав Трамп.

"Звичайно, всі ми воліли б негайного припинення вогню, поки ми працюємо над тривалим миром. І, можливо, щось таке може статися. На даний момент цього не відбувається. Президент Зеленський і президент Путін можуть поговорити про це трохи більше", - зауважив він.

